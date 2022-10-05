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'iPhone'larda çöken Instagram' sosyal medyada olay oldu! Uygulamaya giremez, hikaye paylaşamaz oldular

05.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın bazı iPhone'larda açılmadığına dair kullanıcı şikayetleri sosyal medyada gündem oldu. Şikayet eden kullanıcılara göre, Instagram uygulaması başlatıldıktan hemen sonra çöküyor. Telefonu yeniden başlatmak da hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden kullanıcılar uygulamaya giremez ve hikaye görüp paylaşım yapamaz oldular. İşte detaylar ve yapılabilecekler...

'iPhone'larda çöken Instagram' sosyal medyada olay oldu! Uygulamaya giremez, hikaye paylaşamaz oldular

Instagram iPhone kullanıcılarının da gözde sosyal medya uygulamalarından biri olarak biliniyor. Platform, iOS uygulamasıyla kullanıcılarının Instagram Hikayeler'de paylaşım yapmasını veya başkalarının hikayelerini takip etmesini sağlarken, Instagram Reels paylaşımlarına göz atmasına ve gönderi paylaşmasına imkan tanıyor. Ancak sosyal medyadaki şikayetlere göre, son dönemde bazı iPhone kullanıcıları Instagram uygulaması aracılığıyla tüm bunları gerçekleştirmekten mahrum kalıyor. Yani Instagram iOS uygulaması yoluyla hikayelere göz atamıyor, Reels izleyemiyor veya gönderi paylaşamıyorlar. Hatta uygulamaya giremiyorlar bile.

BAZI iPHONE KULLANICILARI INSTAGRAM'I AÇAMIYOR

Çoğunlukla iOS 16 veya sonraki sürümlerini kullanan birden fazla iPhone kullanıcısı, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarda Instagram uygulamasının çalışmadığından şikayet etti. Aktardıklarına göre Instagram uygulaması bazı iPhone'larda başlatmadan çöküyor. iOS 16'daki Instagram sorunu en az bir gündür var gibi görünüyor. Telefonu yeniden başlatmak gibi olağan sorun giderme adımları ise hiçbir şekilde etkisini göstermiyor.

İşte Twitter'da yer alan şikayetlerden birkaçı

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Instagram'ın açılmama sorunundaki temel nedenin, Instagram'ın yaklaşık bir gün önce çıkan v255.0 güncellemesi olduğu tahmin ediliyor. iOS 15'teki kullanıcıların ise yapılan gözlemlere dayanarak uygulamayı iyi bir şekilde çalıştırabildikleri söyleniyor ancak henüz bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Sadece bir gözlem.

Instagram

INSTAGRAM'DAKİ ÇÖKME SORUNU NASIL GİDERİLİR?

İddialara göre, iOS 16'daki Instagram çökme sorunu için tek geçici çözüm şöyle;

  • Instagram uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyin
  • Uygulamayı bir kez çalıştırın
  • Uygulamayı arka planda çalışır durumda bırakın.

Bu çözüm de işe yaramıyorsa veya bu çözümü uygulamak istemiyorsanız Instagram'ı iPhone'un tarayıcısı Safari ya da Google Chrome gibi farklı tarayıcılarla açabilir ve Instagram'ın mobil sürümüne erişebilirsiniz.

Meta'nın söz konusu hata hakkında resmi bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

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