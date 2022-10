'iPhone'larda çöken Instagram' sosyal medyada olay oldu! Uygulamaya giremez, hikaye paylaşamaz oldular

Instagram iPhone kullanıcılarının da gözde sosyal medya uygulamalarından biri olarak biliniyor. Platform, iOS uygulamasıyla kullanıcılarının Instagram Hikayeler'de paylaşım yapmasını veya başkalarının hikayelerini takip etmesini sağlarken, Instagram Reels paylaşımlarına göz atmasına ve gönderi paylaşmasına imkan tanıyor. Ancak sosyal medyadaki şikayetlere göre, son dönemde bazı iPhone kullanıcıları Instagram uygulaması aracılığıyla tüm bunları gerçekleştirmekten mahrum kalıyor. Yani Instagram iOS uygulaması yoluyla hikayelere göz atamıyor, Reels izleyemiyor veya gönderi paylaşamıyorlar. Hatta uygulamaya giremiyorlar bile.

Çoğunlukla iOS 16 veya sonraki sürümlerini kullanan birden fazla iPhone kullanıcısı, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarda Instagram uygulamasının çalışmadığından şikayet etti. Aktardıklarına göre Instagram uygulaması bazı iPhone'larda başlatmadan çöküyor. iOS 16'daki Instagram sorunu en az bir gündür var gibi görünüyor. Telefonu yeniden başlatmak gibi olağan sorun giderme adımları ise hiçbir şekilde etkisini göstermiyor.

İşte Twitter'da yer alan şikayetlerden birkaçı

Dear @instagram please fix this very annoying #instagrambug tried restarting iPhone - installing / uninstalling and nothing… pic.twitter.com/Odtz4EbqHe

Weird iOS 16 bug where Instagram flat out refuses to open. Restarted the phone any everything. Anyone else have this? pic.twitter.com/YDXTfTlLrg