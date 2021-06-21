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iPhone'larda garip hata! Stresli anlar yaşatabilir

21.06.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'larda Wi-Fi bağlantısının devre dışı kalmasına neden olan garip bir hata keşfedildi. Buna göre, bir Wi-Fi ağına "%p%s%s%s%s%n" adı verildiğinde iPhone, Wi-Fi özelliğini kaybediyor.

iPhone'larda garip hata! Stresli anlar yaşatabilir

Wi-Fi ağlarına alışılmadık isimler vermeyi seven birçok kullanıcı var. Ancak bir iPhone kullanıcısıysanız artık bağlandığınız Wi-Fi ağının adına dikkat etmeniz gerek. Çünkü keşfedilen bir hata, Wi-Fi konusunda tüm iPhone kullanıcılarına stresli anlar yaşamasına neden olabilir.

IPHONE WI-FI HATASI DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Güvenlik araştırmacısı Carl Shou, iOS cihazlarda Wi-Fi'yi devre dışı bırakan bir adlandırma hatası keşfetti. Buna göre, "%p%s%s%s%s%n" adına sahip bir Wi-Fi ağı, iPhone'un Wi-Fi özelliğinin devre dışı kalmasına neden oluyor ve iPhone'nun Wi-Fi özelliği kullanılamıyor. Öte yandan Wi-Fi ağ adının yeniden değiştirilmesi veya iPhone'un açılıp kapanması da sorunu çözmüyor.

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HATANIN KAYNAĞI NE, NASIL ÇÖZÜLÜYOR?

iPhone Wi-Fi hatasının iOS'un "%" girişlerini programlama komutları ve değişkenlerle karıştırmış olabilmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Hataya çözüm olarak ise Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla sıralamasını takip ederek, iPhone ağ ayarlarının sıfırlanması tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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