iPhone'larda garip hata! Stresli anlar yaşatabilir

Wi-Fi ağlarına alışılmadık isimler vermeyi seven birçok kullanıcı var. Ancak bir iPhone kullanıcısıysanız artık bağlandığınız Wi-Fi ağının adına dikkat etmeniz gerek. Çünkü keşfedilen bir hata, Wi-Fi konusunda tüm iPhone kullanıcılarına stresli anlar yaşamasına neden olabilir.

Güvenlik araştırmacısı Carl Shou, iOS cihazlarda Wi-Fi'yi devre dışı bırakan bir adlandırma hatası keşfetti. Buna göre, "%p%s%s%s%s%n" adına sahip bir Wi-Fi ağı, iPhone'un Wi-Fi özelliğinin devre dışı kalmasına neden oluyor ve iPhone'nun Wi-Fi özelliği kullanılamıyor. Öte yandan Wi-Fi ağ adının yeniden değiştirilmesi veya iPhone'un açılıp kapanması da sorunu çözmüyor.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3