iPhone sahipleri bu iddiaya dikkat! WhatsApp çöküyor

WhatsApp, iOS destekli iPhone kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Yeni özelliklerini iPhone kullanıcılarına da açan Meta çatısı altındaki platform, son olarak ilginç bir sorun yaşandığı iddiası ile gündeme geldi. İddialara göre, WhatsApp, bir sorundan dolayı iPhone'da çöküyor.

Phonearena'nın haberine göre, Twitter'da bazı iPhone kullanıcılarının WhatsApp uygulamasıyla ilgili sorun yaşadığı iddiasıyla tweet'ler atıldı. Bu hatadan muzdarip olanlar, iPhone ana ekranındaki WhatsApp simgesine dokunduktan sonra WhatsApp uygulamasının çöktüğünü ve iOS destekli telefonlarında mesajlaşma uygulamasını açamadıklarını öne sürdüler.

#WhatsApp WhatsApp is just crashing on my phone. Anyone else experiencing the same issue? pic.twitter.com/c48M3RMgOQ