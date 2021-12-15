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iPhone sahipleri bu iddiaya dikkat! WhatsApp çöküyor

15.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı Twitter kullanıcıları, iPhone'larda WhatsApp uygulamasının çöktüğünü iddia etti. Bazı kullanıcılar WhatsApp çökme hatası ile iOS 15.2 arasında bağlantı kuruyor.

iPhone sahipleri bu iddiaya dikkat! WhatsApp çöküyor

WhatsApp, iOS destekli iPhone kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Yeni özelliklerini iPhone kullanıcılarına da açan Meta çatısı altındaki platform, son olarak ilginç bir sorun yaşandığı iddiası ile gündeme geldi. İddialara göre, WhatsApp, bir sorundan dolayı iPhone'da çöküyor.

TWITTER'DA "WHATSAPP ÇÖKÜYOR" ŞİKAYETİ

Phonearena'nın haberine göre, Twitter'da bazı iPhone kullanıcılarının WhatsApp uygulamasıyla ilgili sorun yaşadığı iddiasıyla tweet'ler atıldı. Bu hatadan muzdarip olanlar, iPhone ana ekranındaki WhatsApp simgesine dokunduktan sonra WhatsApp uygulamasının çöktüğünü ve iOS destekli telefonlarında mesajlaşma uygulamasını açamadıklarını öne sürdüler.

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Söz konusu hatanın, hem WhatsApp'ın normal sürümünü hem de WhatsApp Business'ı etkilediği söyleniyor.

WhatsApp

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SORUNUN NEDENİ iOS 15.2 Mİ?

Apple, iOS 15.2'yi geçtiğimiz günlerde kullanıma sundu. Bazı kullanıcılar da hata ile iOS 15.2 arasında bağlantı kuruyor. Yakın zamanda üzerine konuşulacak bir WhatsApp güncellemesi de gelmedi. Bu da, kullanıcıların yaşadığını iddia ettikleri sorunun kaynağını daha da merak konusu haline getiriyor.

WhatsApp, iPhone kullanıcıların sorun yaşadığı iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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