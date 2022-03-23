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iPhone sahipleri dikkat! Çok isteseniz de artık geri dönemezsiniz

23.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15.4'ün ardından iPhone kullanıcıları için beklenen haberi verdi. Şirket, iOS 15.3.1'i imzalamayı durdurdu. Sürüm düşürme artık mümkün değil. Bu, iOS 15.4 güncellemesine geçen iPhone sahiplerinin legal olarak iOS 15.3.1'e geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

iPhone sahipleri dikkat! Çok isteseniz de artık geri dönemezsiniz

iOS 15.3.1 güncellemesi ile Apple, iPhone kullanıcılarına destek vermeye devam etmiş ve akıllı telefon yazılımını güçlendirmişti. Detaylı olarak bahsetmek gerekirse iOS 15.3.1, Apple'ın sürüm notlarına göre Braille ekranlarının yanıt vermesini kesmesine neden olabilen bir sorunu düzeltmiş, ayrıca iPhone için önemli güvenlik güncellemeleri de yine bu yeni sürümün içerisinde yer almıştı. Apple'ın yayınladığı bir güvenlik destek belgesi, yazılımın kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web içeriğinin rastgele kod yürütülmesine yol açmasına izin verebilecek bir WebKit hatasını ele aldığını göstermişti. Ancak görünüşe göre Apple, iOS 15.4'ün çıkmasının ardından iOS 15.3.1 sürümü için yeni bir karar verdi.

ARTIK MÜMKÜN DEĞİL

iOS 15.4'ün 14 Mart'ta yayınlanmasının ardından Apple, iOS'un şubat ayında çıkan sürümü olan iOS 15.3.1'i imzalamayı durdurdu. iOS 15.3.1 artık imzalanmadığından, iOS 15.4'e güncelleme yaptıysanız iOS'un bu sürümüne geçmeniz artık mümkün değil.

iPhone

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APPLE BUNU HEP YAPIYOR

Apple'ın bu kararı şaşırtıcı değil. Teknoloji devi bu tarz kararları hep alıyor. Çünkü Cupertinolu teknoloji devi, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı düzenli olarak durduruyor. Bu çoğunlukla şirketin ekosistemini güncel tutmaya yönelik politikasından kaynaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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