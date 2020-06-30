iPhone SE 2020'nin rakibi OnePlus Nord resmen doğrulandı!

OnePlus Nord, OnePlus'ın iPhone SE 2020'nin karşına konumlandıracağı bir akıllı telefon olacak. Olacak diyoruz çünkü OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, daha önce yaptığı paylaşımlarda OnePlus'ın uygun fiyatlı akıllı telefon tanıtacağını açık açık gösterdi. Fakat hiçbiri bugün yayınlanan New Beginnings belgesi kadar net değildi.

ONEPLUS NORD BELGESEL İLE DOĞRULANDI

New Beginnings adını taşıyan belgeselin ilk bölümünde, OnePlus One tanıtımıyla açılış yapıyor. Belgeselin devamında ise OnePlus Nord'un bu zamana kadar hiç gösterilmemiş hikayesi anlatılıyor. Hikaye anlatılırken OnePlus Nord ismi de sıklıkla kullanılıyor. Böylece OnePlus Nord adıyla gelecek bir akıllı telefon ile karşılaşacağımız kesinleşmiş oluyor.

OnePlus CEO'su Pete Lau ise OnePlus Nord adını ilk kez kullanarak, onun heyecan verici yeni bir bölümünün başlangıcı olacağını söylüyor. Lau, OnePlus Nord için 'Şimdi bu yeni ürün yelpazesi ile OnePlus deneyimini dünya çapındaki daha fazla kullanıcıyla paylaşacağımız için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullanıyor.

PEKİ ONEPLUS NORD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

OnePlus Nord hakkında bildiklerimiz sınırlı. Söylentiler, telefonun Snapdragon 765 işlemcisiyle geleceği yönünde. Bazı sızıntı fotoğraflarına göre ise OnePlus Nord tam da aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olacak.