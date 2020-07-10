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iPhone uygulamalar açılmıyor! iPhone Spotify, PUBG neden açılmıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

iPhone uygulamalar açılmıyor, şikayeti bugünlerde en çok konuşulan konuların arasında yer alıyor. iPhone, Spotify, PUBG gibi uygulamaların açılmaması ile gündeme geldi. Bu uygulamalarda yaşanan sorunlar kullanıcıları pes ettirirken, bu sorunların neden kaynaklandığı araştırılıyor. Peki iPhone uygulamaları neden açılmıyor? Çözümü nedir? İşte detaylar...

iPhone uygulamalar açılmıyor! iPhone Spotify, PUBG neden açılmıyor?

Bugünlerin en çok konuşulan konularından biri iPhone uygulamalarında karşılaşılan sorunlar oldu. Apple marka telefon kullanıcıları uygulamaları kullanırken sorun yaşıyor. Kimi kullanıcılar uygulamaların hiç açılmadığını söylerken, kimi kullanıcılar ise uygulamaların bir süre sonra kendiliğinden kapandığını ifade ediyor. iPhone Spotify, PUBG gibi uygulamalarda yaşanan sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor.

iPhone uygulamaları neden çalışmıyor?

Bu konu ile ilgili araştırmalar devam ederken, şu an için Apple'dan konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar ise sorunun uygulamalardan mı yoksa Apple'dan mı kaynaklandığına yanıt arıyor. Ancak genel görüş Facebook'tan kaynaklanıyor. Facebook FB SDK core ismindeki kütüphanede sorun meydana geldiği, bu sorunun da uygulamaların çalışmasına engel olduğu iddia ediliyor.

Çöken uygulamalar arasında Spotify, PUBG, Facebook, Twitter, Safari, Instagram, Pinterest gibi popüler uygulamalar yer alıyor.

iPhone uygulama sorununun çözümü var mı?

Şu anda iPhone uygulamalarında yaşanan sorunun kesin bir çözümü bilinmiyor. Bir açıklama yapılmadığı için kullanıcılar gerekli açıklamanın yapılmasını bekliyor. Uygulamayı silip yükleyenler, telefonu kapatıp açanlar bu soruna bir çare bulamadı.

Bunun dışında uygulamaları uçak modundayken açtıktan sonra uçak modunu kapatıp uygulamayı çalıştırmaya devam etmenin çare olduğu iddia ediliyor.

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