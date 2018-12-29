iPhone X fiyatı düşeceği yerde yükseliyor

Bilindiği üzere Apple geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle yeni nesil iPhone modellerini tanıtmıştı. Geçtiğimiz sene satışa sunulan iPhone X’in devamı niteliğinde olan iPhone XS ve XS Max Eylül’de raflardaki yerini alırken, uygun fiyatlı iPhone XR’ın satışa sunulması ise Ekim ayını bulmuştu.

Apple sürpriz bir şekilde XR, XS ve XS Max’ı tanıttığı gün iPhone X’in fişini çekmişti. Fakat aradan geçen süreye karşın müşterilerin iPhone X’e olan ilgisi azalmadı. Bu durumun iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi iPhoneX’in fiyatının ucuzlayacağı beklentisi. İkincisi ise bu modelin XR’a oranla daha fonksiyonel olması.

iPhoneX şimdilik ABD’de 800 dolar civarından fiyatlarda satılmakta. XR, 750 dolardan satılıyor olmasına karşın X’ten üstün bir yanı yok. Dahası X’te yer alan çift ana kamera, 3D Touch desteği ve OLED ekran özelliği, XR’ın önüne geçmesine neden oluyor.

Hal böyle olunca elinde iPhoneX stoğu bulunan perakendeciler de fiyat indirimine pek fazla yaklaşmıyor. Dolayısıyla telefona talep olduğu için de fiyatı ucuzlamıyor.

Aynı durum ülkemiz için de geçerli. Şu anda iPhoneX’in ülkemizdeki fiyatı 7000TL civarında. Halbuki bu telefon 2017 Kasım’ında 6099TL’den satışa sunulmuştu. Aradan geçen süre içerisinde telefonun fiyatı düşeceği yerde 1000TL daha yükselmiş durumda.

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