iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus kesinleşti

Gün geçmiyor ki yeni iPhone modelleri hakkında yeni bir sızıntıya daha tanıklık etmeyelim. Şimdiye kadar 2018 iPhone modelleri ile ilgili pek çok sızıntı ve raporla karşılaştık. Bu raporlar sayesinde cihazların tasarımları, özellikleri ve fiyatları hakkında pek çok bilgi edindik. Malakta kalan tek şey ise yeni iPhone modellerinin nasıl isimlendirileceğiydi. Sonunda bu soru işareti de cevap buldu.

Apple’ın yeni iPhone modellerini nasıl isimlendireceğine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Kimi sızıntılarda yeni modeller iPhone 9, iPhone 11 ve iPhone 11 Plus olarak, kimi sızıntılarda ise iPhone SE2, iPhone X ve iPhone X Plus olarak karşımıza çıktı.

Son olarak ise iPhone 9, iPhone Xs ve iPhone Xs Max isimleri ortaya atıldı. Hatta Apple’ın bu isimleri kullanacağına dair inanç hayli fazlaydı. Fakat etkinliğe sayılı saatler kala ortaya yeni bir rapor çıktı.

Çin kaynaklı bu rapora göre yeni iPhone modelleri iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus şeklinde isimlendirilecekler.

Bilindiği üzere Apple “C” takısını daha önce iPhone 5c modelinde kullanmıştı. C’nin açılımı tam olarak bilinmese de ucuz iPhone modelli için bu ismin kullanılması pek de şaşırtıcı değil.

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