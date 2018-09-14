iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

Apple, işin suyunu çıkarmaya devam ediyor. iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatını 7.499 TL’ye çıkaran Apple, daha Türkiye’de satışa sunmadığı iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin servis fiyatlarını resmi olarak açıkladı. iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin servis ücretleri, Apple’ın çok tepki çekmesine neden olabilecek gibi görünüyor.

Apple’ın resmi açıklamasına göre; iPhone Xs Max’in sadece ekran onarımı 2.490 TL diğer hasarlar ise 7.299 TL olacak. iPhone Xs’in ekran onarımı 1.999 TL olarak belirlenirken, diğer hasarlar ise 6.499 TL olacak.

Satıştan çekilen ancak Türkiye fiyatı 8.499 TL’ye yükselen iPhone X’un ekran onarımı 1.449 TL olarak belirlenmiş durumda.

Cupertino merkezli firmanın ülkemizde kurları bahane göstererek inanılmaz derecede yüksek fiyatlar uyguladığı açıkça ortada.

iPhone Xs Max’in 12.000 TL’den başlayacağı 512 GB’lık tepe modelinin ise 15.000 TL civarında ülkemizde satılacağı söyleniyor.

Kurlardaki dalgalanma yarın bir gün dursa ve kurlar düşse bile Apple bu fiyatları asla geriye çekmeyecektir. ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin fiyatlara yansıtılması ve bu yoldan yaptırım uygulanması gerçekten çok üzücü.

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