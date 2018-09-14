HABER

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de satışa henüz sunulmayan iPhone Xs’in ekran tamir ücreti bugün belli oldu. iPhone Xs ekran tamir ücreti ile Apple’ın Türkiye’de ne denli agresif bir fiyat politikası izlediğini gözler önüne seriyor.

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

Apple, işin suyunu çıkarmaya devam ediyor. iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatını 7.499 TL’ye çıkaran Apple, daha Türkiye’de satışa sunmadığı iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin servis fiyatlarını resmi olarak açıkladı. iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin servis ücretleri, Apple’ın çok tepki çekmesine neden olabilecek gibi görünüyor.

Apple’ın resmi açıklamasına göre; iPhone Xs Max’in sadece ekran onarımı 2.490 TL diğer hasarlar ise 7.299 TL olacak. iPhone Xs’in ekran onarımı 1.999 TL olarak belirlenirken, diğer hasarlar ise 6.499 TL olacak.

Satıştan çekilen ancak Türkiye fiyatı 8.499 TL’ye yükselen iPhone X’un ekran onarımı 1.449 TL olarak belirlenmiş durumda.
Cupertino merkezli firmanın ülkemizde kurları bahane göstererek inanılmaz derecede yüksek fiyatlar uyguladığı açıkça ortada.
iPhone Xs Max’in 12.000 TL’den başlayacağı 512 GB’lık tepe modelinin ise 15.000 TL civarında ülkemizde satılacağı söyleniyor.

Kurlardaki dalgalanma yarın bir gün dursa ve kurlar düşse bile Apple bu fiyatları asla geriye çekmeyecektir. ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin fiyatlara yansıtılması ve bu yoldan yaptırım uygulanması gerçekten çok üzücü.

Master & Dynamic MW07 tanıtıldı!

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?
Google Inbox uygulaması tarih oluyorGoogle Inbox uygulaması tarih oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs iPhone türkiye fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.