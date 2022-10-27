İpler geriliyor! ABD'den Rusya'ya peş peşe gözdağı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlendiği basın toplantısında, Beyaz Saray gazetecilerine ABD dış politikasını değerlendirdi. Rus Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Konstantin Vorontsov'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki bir toplantıda, ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürdürmesi durumunda sivil uydularının Rusya'nın "meşru hedefi" haline gelebileceği yönündeki açıklamaları Kirby'e soruldu.

"PROVOKATİF VE TEHLİKELİ"

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını sürdürmesini "provokatif ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, "Ukrayna'ya yardımlarımızı gayet açık ve samimi bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim bu yaklaşımımızı hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece şunu söyleyeyim, ABD altyapısına yönelik herhangi bir saldırı karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin, "Biden, Ukrayna'ya açık çek verdi" eleştirilerini de reddeden Kirby, "Biz açık çek vermedik. Tüm yardımları gereğince yaptık." yorumunda bulundu.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA OLASI NÜKLEER SALDIRISINA KARŞILIK VERİLECEK"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Savunma Strateji Belgesinin yayınlanması üzerine Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

Belgedeki en önemli temanın Çin’e karşı ABD’nin caydırıcılığını artırmak olduğunu belirten Austin, "Çin bugün hem uluslararası düzeni değiştirme niyeti olan hem de bunu yapmak için güç toplayan tek rakiptir. Dolayısıyla ben ve ekibim ilk günden beri bu konuya odaklanmış durumdayız." dedi.

Austin, Rusya’nın da on yıllardır ayakta olan Avrupa güvenlik mimarisini Ukrayna savaşıyla olumsuz şekilde etkilediğini vurgulayarak, Moskova’yı “akut tehdit olarak” belirlediklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’da taktiksel nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, “Elbette ki (Rusya-Ukrayna savaşının) ilk günden beri gerilimin bu yönde tırmanmasından endişeliyiz. Bu yüzden hem sadece müttefik ve ortaklarımızla değil aynı zamanda hasımlarımızla da iletişim halinde olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Austin, taktiksel nükleer silahların Rusya tarafından kullanılması durumunda yeni bir döneme girilip girilmeyeceğine ilişkin soruya, 70 yıldan fazla süredir herhangi bir nükleer silah kullanılmadığını aktardı.

Rusya’nın bu yönde bir adım atmasının uluslararası siyaseti değiştireceğini vurgulayan Austin, “Bu nedenle, başından beri şayet bu olursa uluslararası toplumdan çok önemli bir karşılık alacağını belirttik.” uyarısında bulundu.

Austin, bu karşılığın askeri olup olmayacağına ilişkin soruları ise yanıtlamadı ve bu silahları kullanma ihtimalini konuşmanın bile “sorumsuzca” olduğunu dile getirdi.

'KİRLİ BOMBA' İDDİALARI

Rusya’nın Ukrayna ordusunun “kirli bomba” kullanacağı iddiaları üzerine Moskova’nın dünyayı yanıltmak için “kirli bomba” kullanma olasılığına ilişkin bir soruya ise Austin, “Rusya’nın Ukrayna’da kirli bomba kullanmaya karar verdiğine inanmak için bir emare yok. Aynı şekilde Ukrayna’nın da böyle bir plan yaptığına ilişkin bir emare yok.” yanıtını verdi.

Austin, Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı beklentilerin ötesinde bir savunma yaptığını ve bunun başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun desteği ile mümkün olduğunu söyledi.

ABD’li Bakan, bir süredir Ukrayna’ya Ulusal Gelişmiş Hava Savunma Sistemleri tedarik etmeye çalıştıklarını belirterek, “Gelecek ayın başında bunları sağlamaya ve bunlarla ilgili Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başlayacağımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı. (AA)