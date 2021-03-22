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iQOO Z3 doğrulandı

22.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iQOO, iQOO Neo5 cihazını birkaç gün önce duyurdu. Ancak Çinli perakendeci vivo, alt markasının 25 Mart’ta Çin’de iQOO Z3 cihazını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu nedenle cihazların tanıtımı henüz bitmedi diyebiliriz.

iQOO Z3 doğrulandı

Çinli perakendecinin web sitesindeki liste iQOO Z3 ile ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Ancak iQOO birkaç gün önce yeni bir 5G akıllı telefonla ilgili bir poster paylaştı. Ayrıca aynı görüntü JD.com listesinde de karşımıza çıktı. Bu da Z3’ün piyasaya çıkma söylentilerini doğruluyor. Cihaz, yeni nesil ağları destekliyor.

GOOGLE PLAY CONSOLE'DA ORTAYA ÇIKTI

Z1 modeli de 5G bağlantısıyla geldiğinde Z3’ün bu ağları desteklemesi pek de şaşırtıcı değil. iQOO’dan henüz Z3 hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak vivo V2073A model kodunu taşıyan ve Z3 olduğuna inanılan bir akıllı telefon Android 11, FullHD + ekran özellikleriyle Google Play Console’da görüldü. Söz konusu cihaz ayrıca 6GB RAM depolama özelliğine sahip.

Play Console, Snapdragon 765, Snapdragon 765G ve Snapdragon 768G yongaları tarafından paylaşılan bir kod adı olan SM7250’ye sahip. Google Play Console’da karşımıza çıkan cihaz şarj desteği ile 3C tarafından da onaylandı. Söz konusu cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak görünüşe göre çok beklememiz gerekmeyecek. Sadece beş gün uzaktaki resmi duyuru ile, iQOO’nun yeni akıllı telefonu hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon
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