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  4. Irak Başbakanı Abdülmehdi: Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak

Irak Başbakanı Abdülmehdi: Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülke topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi: Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin Çin Halk Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Chang Taw’u kabul ettiği belirtilerek, görüşmede ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı kaydedildi.

"TOPRAKLARIMIZIN HESAPLAŞMA SAHASI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dünya platformlarında Irak’a desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Abdülmehdi, ülkesinin terör örgütü IŞİD ile yürüttüğü mücadelede ABD’nin destek verdiğini hatırlatarak, Irak’ın herhangi bir çekişmede taraf olmak istemediğini ve topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

"GÜÇLÜ BİR IRAK, ABD'NİN ÇIKARINA OLACAKTIR"

ABD askerlerinin ülkedeki varlığının Irak’ın aldığı karar doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çeken Abdülmehdi, söz konusu askerlerin çekilmesinin de yine Irak’ın alacağı bir karara bağlı olduğunu belirterek, “Güçlü bir Irak, ABD’nin çıkarına olacaktır” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ABD ırak

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