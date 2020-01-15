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  4. Irak Dışişleri Bakanı Hekim: "Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz"

Irak Dışişleri Bakanı Hekim: "Irak'ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: - "Irak'ın bölgedeki siyasi çekişmelerden uzaklaştırılmasını istiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ABD ve İran arasındaki gerginliğin giderilmesinden yana olduklarını ve Irak'ın çatışma sahası olmasını reddettiklerini belirtti.

Hekim, başkent Bağdat'ta bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Katarlı Bakan Al Sani ile ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması meselesini görüştüklerini ifade eden Hekim, "ABD ve İran arasındaki gerginlikten dolayı Irak’ın çatışma sahası olmasını kabul etmeyiz ve bölgenin istikrarından yanayız." dedi.

Iraklı Bakan, söz konusu gerginliğin Hürmüz Boğazı’na olumsuz yansımalarını da kabul etmediklerini vurgulayarak, Boğaz'daki ticaretin özgür şekilde yapılmasını istediklerini kaydetti.

- "Irak’ın bölgedeki siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani de bölgedeki gerginliğe dikkati çekerek, "Ziyaretimizi, Irak hükümetiyle bölgedeki gerginliğin giderilmesi ve sorunların aklıselimle çözülmesinin önemini görüşmek için yapıyoruz. Irak’ın bölgedeki siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz." dedi.

Şeyh Muhammed, Katar devleti olarak dost ülkelerle, bölgedeki gerginliğin tırmanmaması için iş birliği halinde olduklarını dile getirdi.

Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Katarlı Bakan, Irak'taki mevcut siyasi krizin de bir an önce çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı'nın, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

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