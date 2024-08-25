HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak'ın kuzeyinde teröre yeni darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröre yeni darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2024 11:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Irak'ın kuzeyinde teröre yeni darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB terörle mücadelede yaşanan son gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Paylaşıma "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" notu düşülürken şu ifadeler kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
terörist
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: 21 yıl sonra bir ilk!

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: 21 yıl sonra bir ilk!

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.