Irak'ın kuzeyinde teröre yeni darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB terörle mücadelede yaşanan son gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Paylaşıma "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" notu düşülürken şu ifadeler kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5a3NZTWAQd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır