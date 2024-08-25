Irak'ın kuzeyinde teröre yeni darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB terörle mücadelede yaşanan son gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşıma "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" notu düşülürken şu ifadeler kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5a3NZTWAQd