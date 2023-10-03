TSK'dan Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! "İnlerinde vurmaya devam"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yapılan harekatta 16 hedef imha edildi.

JETLER 20.00'DE HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığından harekat ile ilgili yapılan yazılı açıklamada,“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00’de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

"TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM"

Yapılan açıklamaya göre; icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı. Harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığı belirtildi.

(DHA)

