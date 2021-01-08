Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.



Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1EBbVyuGxI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021



