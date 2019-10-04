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Irak Meclis Başkanı'ndan göstericilerin taleplerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:36 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi: "Güvenlik güçlerinin göstericilere daha farklı şekilde muamele etmesi gerekir. Biz de kamu malının korunması gerektiğini vurgulamakla beraber, göstericilerin taleplerini destekliyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, halkın isteklerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

Halbusi, Irak Meclis binasından yapılan canlı yayında, "Güvenlik güçlerinin göstericilere daha farklı şekilde muamele etmesi gerekir. Biz de kamu malının korunması gerektiğini vurgulamakla beraber, göstericilerin taleplerini destekliyoruz." dedi.

Irak halkının yolsuzluk ve terörden çok çektiğini dile getiren Halbusi, halka "yolsuzluk yapanların yargılanması konusunda devletin yanında yer almaları" çağrısı yaptı.

Başkent Bağdat ile ülkenin güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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