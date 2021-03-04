Irak, Papa'yı karşılamaya hazırlanıyor

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılanması planlanan Papa, havalimanında özel isimlerin ağırlandığı salonda Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşecek.

Daha sonra Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yine resmi törenle karşılanacak olan Papa, Salih ile baş başa görüşmesi sonrası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diplomatlarla bir araya gelecek.

Papa, Bağdat'ta 2010'da ayin sırasında düzenlenen terör saldırısıyla onlarca kişinin öldürüldüğü Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ne geçerek burada Katolik ve Süryani kanaat önderleriyle görüşecek ve bir konuşma yapacak.

NECEF'TE SİSTANİ İLE GÖRÜŞECEK

Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelecek. Buradaki görüşme basına kapalı olacak.

Papa-Sistani görüşmesinde dinler arası hoşgörü temalı ortak bir mutabakat zaptının imzalanacağı ileri sürülse de, Irak yönetimi ve Sistani tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

UR KENTİNDEN SESLENECEK

Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret ederek, dinler arası hoşgörü temalı bir konuşmayla dünyaya seslenecek.