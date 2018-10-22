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Irak, Siemens ve General Electric'le mutabakat imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 00:43 | Son Güncelleme

Irak, Siemens ve General Electric'le mutabakat imzaladı

BAĞDAT (AA) - Irak, ülkedeki enerji üretimini arttırmak ve altyapıyı geliştirmek için Alman Siemens ve Amerikan General Electric ile mutabakat imzaladı.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, Siemens ve General Electric ile mutabakat imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Siemens ile mutabakatın, Irak'taki elektrik krizinin çözümü için anlaşmalar yapılmasını kapsadığı, General Electric ile ise üretim aracılığıyla enerji sektörünün geliştirilmesi ve ekonominin canlanmasına destek olunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Anlaşmalarla elektrik santrallerinin onarımı, elektrik üretimi için yeni santraller inşasının ve enerji dağıtım şebekelerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Irak hükümeti, uluslararası şirketler aracılığıyla ülkede yıllardır devam eden elektrik krizine çözüm arıyor.

Elektrik üretim kapasitesi 13 gigawatt olan Irak'ta, ülkenin ihtiyacını karşılamak için kapasitenin 21 gigawatta kadar yükseltilmesi gerekiyor.

- ABD'nin Irak'ın enerji ihalesine müdahale ettiği iddia edilmişti

ABD medyasında yer alan haberlerde, Donald Trump yönetiminin Irak'ın enerji ihalesine son anda müdahale ettiği belirtilmişti.

Alman Siemens şirketinin, Irak'ta elektrik santralleri inşa etmek üzere Bağdat yönetimiyle yürüttüğü görüşmeleri sonlandırmak üzere olduğu ve Trump yönetiminin konuya müdahalede bulunarak, 15 milyar dolar değerindeki ihalenin Siemens'e verilmemesi konusunda Irak hükümetini ikna ettiği belirtilmişti.

Amerikan medyasında adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Bağdat yönetiminin Amerikan General Electric ile anlaşma yapması için baskı uyguladığı ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
General Electric ırak Siemens

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