Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı! Ateşe verdiler

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.
Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç Büyükelçiliği'nin yakılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, Irak hükümetinin güvenlik güçlerine olayla ilgili hızlı soruşturma yapma ve faillerden hesap sorma talimatı verdiği ifade edildi.
Kaynak: AA-Reuters