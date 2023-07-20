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  4. Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı! Ateşe verdiler

Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı! Ateşe verdiler

20.07.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, Irak’ın başkenti Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği binasını bastı. Büyükelçilik binasının bazı bölümleri yakıldı. Irak'tan da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili kınama geldi.

Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı! Ateşe verdiler

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç Büyükelçiliği'nin yakılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Irak hükümetinin güvenlik güçlerine olayla ilgili hızlı soruşturma yapma ve faillerden hesap sorma talimatı verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA-Reuters

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İsveç Irak

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