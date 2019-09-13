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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

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Anahtar Kelimeler:
Kandil Milli İstihbarat Teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı terörist

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