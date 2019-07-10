HABER

Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek

Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, bugün Ankara'da iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya gelecek.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybettiGece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti
Başakşehir Millet Bahçesi’nde sinema keyfiBaşakşehir Millet Bahçesi’nde sinema keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim Savunma Bakanı Necah eş-Şammari Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

15 Temmuz’da tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

Tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları Londra'da gün yüzüne çıkıyor

İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.