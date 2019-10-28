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Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 01:06 | Son Güncelleme

Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta son üç gün içinde hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney kentlerindeki son 3 günde meydana gelen protestolar sırasında ölenlerin sayısının 74'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, gösterici ve güvenlik görevlilerinden olmak üzere yaralı sayısının ise 3654 olduğu belirtildi.

Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı.

Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İnsan Hakları Komiserliği protestolar

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