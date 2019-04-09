Irak'ta DEAŞ saldırısı

IRAK (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetindeki DEAŞ saldırısında bir asker ve bir çocuk hayatını kaybederken, Enbar'daki çatışmada ise 4 terörist öldürüldü.

Salahaddin ve Enbar Emniyet Müdürlüklerine bağlı kaynakların AA muhabirine yaptığı açıklamalara göre, her iki vilayetteki saldırı ve çatışmalarda bir asker ve bir çocuk hayatını kaybederken, 4 terörist öldürüldü.

Salahaddin'in Şarkat ilçesinde bir güvenlik noktasına roketli saldırıda bir asker ve çevrede bulunan bir çocuk hayatını kaybetti. Roketin fırlatıldığı yerin tespitinin ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

Enbar vilayetinin merkezi Ramadi'nin 160 kilometre batısında Irak ordusuyla birlikte el-Cegayfe kabilesinin DEAŞ'a bağlı teröristlerle giriştiği çatışmada ise 4 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.

Kaynaklar, Irak'ta DEAŞ'a bağlı uyuyan hücrelerin henüz varlığını sürdürdüğüne, 2014 öncesi uyguladığı "vur kaç" taktiğiyle saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

