HABER

Irak'ta DEAŞ saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 03:12 | Son Güncelleme

Salahaddin vilayetindeki DEAŞ saldırısında bir asker ve bir çocuk hayatını kaybederken, Enbar'daki çatışmada ise 4 terörist öldürüldü

IRAK (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetindeki DEAŞ saldırısında bir asker ve bir çocuk hayatını kaybederken, Enbar'daki çatışmada ise 4 terörist öldürüldü.

Salahaddin ve Enbar Emniyet Müdürlüklerine bağlı kaynakların AA muhabirine yaptığı açıklamalara göre, her iki vilayetteki saldırı ve çatışmalarda bir asker ve bir çocuk hayatını kaybederken, 4 terörist öldürüldü.

Salahaddin'in Şarkat ilçesinde bir güvenlik noktasına roketli saldırıda bir asker ve çevrede bulunan bir çocuk hayatını kaybetti. Roketin fırlatıldığı yerin tespitinin ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

Enbar vilayetinin merkezi Ramadi'nin 160 kilometre batısında Irak ordusuyla birlikte el-Cegayfe kabilesinin DEAŞ'a bağlı teröristlerle giriştiği çatışmada ise 4 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.

Kaynaklar, Irak'ta DEAŞ'a bağlı uyuyan hücrelerin henüz varlığını sürdürdüğüne, 2014 öncesi uyguladığı "vur kaç" taktiğiyle saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldıAtatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı
TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ El-Enbar vilayeti ırak Salahaddin vilayeti

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AK Parti'den 'İstanbul Seçim'i açıklaması: 51 sandıkta oylar yeniden sayılacak

AK Parti'den 'İstanbul' açıklaması: Oylar yeniden sayılacak

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.