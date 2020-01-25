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Irak'ta göstericilerin trafiğe kapattığı otoban, meydan ve köprü yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri Bağdat'taki gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'ndaki eylemcileri dağıtmak için müdahaleye başladı

BAĞDAT (AA) - Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yöneldi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, göstericiler tarafından düzenlenen eylem nedeniyle Bağdat'ta araç trafiğine kapatılan Muhammed el-Kasım otobanı, Tayaran Meydanı ve Ahrar Köprüsü'nün tamamen açıldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen gösteriler nedeniyle bölgede çöp yığınlarının biriktiği, trafiğe açılan noktalarda temizlik çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Irak Başbakanı ve Başkomutanı Adil Abdulmehdi'nin Genel Sekreteri Korgeneral Muhammed Hamid el-Bayatlı yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerin başından bu yana kapalı bulunan Dicle Nehri üzerindeki Sinek Köprüsü'nün de akşam saatlerine doğru açılacağını söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre de güvenlik güçleri, Bağdat'ta protestoların merkezi ve simgesi olan Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahaleye başladı.

- Basra'da göstericilerin çadırları yakıldı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre güvenlik güçleri güneyde bulunan Basra'daki göstericilere de dün geceden itibaren müdahale etmeye başladı.

Müdahale sırasında meydandaki protestocular tarafından kurulan bazı çadırların yakıldığı ve göstericilerin de gözaltına alındığı kaydedildi.

- Sadr yanlıları gösterilerden çekiliyor iddiası

Yerel medyadaki haberlerde Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi destekçilerinin çadırlarını toplamaya başladığı Bağdat, Basra ve Meysan'da gösterilerin yapıldığı meydanlarındaki eylemlerine son verdikleri iddia edildi.

Sadr'ın çağrısı üzerine dün Bağdat'ta düzenlenen "ABD karşıtı gösteri" sonrası hareket destekçilerinin meydanlardan çekilmeye başlaması dikkatlerden kaçmadı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet halen kurulamadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Tahrir Meydanı

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