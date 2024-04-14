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  4. İran'a giden THY uçağı İstanbul'a geri döndü! 2 ülke daha hava sahalarını kapattı! Seferler iptal ediliyor

İran'a giden THY uçağı İstanbul'a geri döndü! 2 ülke daha hava sahalarını kapattı! Seferler iptal ediliyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.04.2024 00:39
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İran'ın İsrail’e yönelik başlattığı drone saldırılarının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Lübnan ve Irak'ın da hava sahalarını kapatmasının ardından Türkiye'den Ortadoğu'ya giden yolcu uçaklarının hepsi geri çağrıldı. Pegasus Havayolları da İran'a yapılacak olan seferlerin iptal ederken, THY'nin İran’ın başkenti Tahran’a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

İran'a giden THY uçağı İstanbul'a geri döndü! 2 ülke daha hava sahalarını kapattı! Seferler iptal ediliyor

İran'in İsrail’e dron saldırıların ardından bölgede hava ulaşımı durdu. Gece saatlerinde İsrail’e drone saldırılarında bulunan İran, olası saldırılara karşı hava sahasını tüm uçuşlara kapatmıştı. Ürdün ile birlikte Lübnan ve Irak da İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattı.

THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Hava ulaşımı yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY), İran’ın başkenti Tahran’a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

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SEFERLER İPTAL OLDU

İki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle iki gün boyunca Pegasus Havayolları seferlerini iptal etti. Pegasus Havayolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri dönerken, Şiraz, İsfahan ve Meşhed seferini yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.


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Pegasus İran İsrail
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