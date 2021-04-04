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İran, ABD ile müzakere kapılarını kapattı

04.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinde ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir müzakerenin yapılmayacağını söyledi.

İran, ABD ile müzakere kapılarını kapattı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, devlet televizyonuna ABD ile müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, 6 Nisan Salı günü Viyana'da yapılacak nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerin İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in belirlediği çerçeve şeklinde olacağını ve bu konuda Tahran yönetiminin izlediği politikanın açık ve net olduğunu söyledi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ'

İran'ın hiçbir şekilde ABD yönetimi ile müzakere yapmayacağını belirten Erakçi, "ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir müzakere olmayacak. Viyana'da yapacağımız görüşme 4+1 ülkeleri ile olacak. Nükleer anlaşamaya geri dönme konusunda istek ve şartlarımızı bu komisyonda dile getireceğiz. Bizim bu konudaki talebimiz ise net. ABD nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalı ve İran'a yönelik tüm yaptırımlarını kaldırmalıdır. Ardından biz bunu test edeceğiz ve anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneceğiz" dedi.

Erakçi, 4+1 ülkelerinin ABD'yi yaptırımlar konusunda ikna etmeleri durumunda kendilerinin de çıkan sonuca uyacaklarını belirterek, Viyana'da yapılacak görüşmelerin yaptırımlar konusunda teknik görüşmeler olacağını belirtti.

ABD'nin Tahran yönetimine yönelik yaptırımları aşamalı olarak kaldırma planını kabul etmediklerini belirten Erakçi, tüm yaptırımların tek seferde kaldırılması gerektiğini belirterek, "ABD'nin yaptırımları aşamalı olarak kaldırması gibi bir programı kabul etmiyoruz. Bizim için atılacak tek bir adım var ve o da tüm yaptırımların tek seferde kaldırılmasıdır" ifadesini kullandı.
İran ile Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında 6 Nisan Salı günü Viyana'da nükleer anlaşmaya geri dönüş konulu komisyon toplantısı gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Viyana'da yapılacak görüşmelere ABD'nin de katılacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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