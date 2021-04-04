İran, ABD ile müzakere kapılarını kapattı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, devlet televizyonuna ABD ile müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, 6 Nisan Salı günü Viyana'da yapılacak nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerin İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in belirlediği çerçeve şeklinde olacağını ve bu konuda Tahran yönetiminin izlediği politikanın açık ve net olduğunu söyledi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ'

İran'ın hiçbir şekilde ABD yönetimi ile müzakere yapmayacağını belirten Erakçi, "ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir müzakere olmayacak. Viyana'da yapacağımız görüşme 4+1 ülkeleri ile olacak. Nükleer anlaşamaya geri dönme konusunda istek ve şartlarımızı bu komisyonda dile getireceğiz. Bizim bu konudaki talebimiz ise net. ABD nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalı ve İran'a yönelik tüm yaptırımlarını kaldırmalıdır. Ardından biz bunu test edeceğiz ve anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneceğiz" dedi.

Erakçi, 4+1 ülkelerinin ABD'yi yaptırımlar konusunda ikna etmeleri durumunda kendilerinin de çıkan sonuca uyacaklarını belirterek, Viyana'da yapılacak görüşmelerin yaptırımlar konusunda teknik görüşmeler olacağını belirtti.