İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne bomba konulduğu ve elçilik binasının boşaltıldığı" şeklindeki haberleri yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kasımi, "İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne bomba konulduğu ve binanın boşaltıldığı" yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı ve elçilik çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Bazı medya organlarında yayınlanan haberlerde "İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba ihbarı yapıldığı ve binanın boşaltıldığı" iddia edilmişti.

