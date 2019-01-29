HABER

"İran arkeoloji alanında dünyayı 50 yıl geriden takip ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

İran Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Mustafa Deh Pehlevan, İran'ın arkeoloji alanında dünyayı 50 yıl geriden takip ettiğini söyledi

İran Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Mustafa Deh Pehlevan, İran'ın arkeoloji alanında dünyayı 50 yıl geriden takip ettiğini ve bu açığı kapatmak için yeni teknolojilere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya açıklama yapan Pehlevan, ABD'nin İran yaptırımları dolayısıyla ülkede yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekerek, "Mevcut yaptırımlar sebebiyle arkeoloji bilimiyle alakalı teknolojik ürün satın almada sorun yaşıyoruz. Bu nedenle İran arkeoloji biliminde dünyayı 50 yıl geriden takip ediyor." dedi.

Arkeoloji alanında yeni laboratuvar gereçleri satın alınabilmesi için 300 milyar riyale (7 milyon 138 bin dolar) ihtiyaçları olduğunu dile getiren Pehlevan, "Eğer teknolojik ürünleri satın alabilirsek büyük paralar harcanarak incelenmek üzere yurt dışına gönderilen arkeolojik bulguları kendimiz inceleyebilir ve maddi olarak birikim yapabiliriz." diye konuştu.

- Arkeoloji kazıları

İran'daki ilk arkeolojik kazılar 1850 yılında Avrupalıların öncülüğünde Susa'da gerçekleştirilmiştir. İran bu tarihlerde bütün arkeoloji kazı izinlerini Fransız araştırmacılara vermiştir.

İran'da arkeoloji alanındaki ilk yerli çalışmalar ise 1937 yılında Tahran Üniversitesi ve İran Bastan Müzesi bünyesinde başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kariyer Merkezi, 687 aileye umut olduKariyer Merkezi, 687 aileye umut oldu
Ayakkabı boyacıları zamana direniyorAyakkabı boyacıları zamana direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji İRAN Mustafa Deh Pehlevan

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.