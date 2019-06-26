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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “İran hiçbir zaman ABD’yle savaş istemedi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, İran’ın ABD’yle hiçbir zaman savaşmak istemediğini söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,, "İran bölgedeki gerginliği artırmakla ilgilenmiyor ve ABD de dahil olmak üzere hiçbir ülke ile savaş istemiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “İran hiçbir zaman ABD’yle savaş istemedi”

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, İran’ın ABD’yle hiçbir zaman savaşmak istemediğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,, "İran bölgedeki gerginliği artırmakla ilgilenmiyor ve ABD de dahil olmak üzere hiçbir ülke ile savaş istemiyor" dedi. ABD’yi bölgedeki gerilimi arttırmakla suçlayan Ruhani, “Washington anlaşmada kalmış olsaydı, bölgede olumlu gelişmelere tanık olurduk” ifadesini kullandı. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinde rağmen İran’ın bu anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiğini belirten Ruhani, İran’ın nükleer anlaşmadan yararlanamaması halinde anlaşmanın 26. ve 36. bentleri uyarınca adım adım üzerine düşen taahhütleri durduracağını belirtti.
Umman Körfezi’nde 13 Haziran’da İran kıyıları yakınlarında iki petrol tankerine saldırı düzenlenmişti. ABD, saldırıyla ilgili İran’ı suçlamıştı. İran ise saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, suçlamaları reddetmişti. Yaşanan olayların ardından İran, 20 Haziran’da hava sahasına giren ABD’ye ait askeri insansız hava aracını vurmuş, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı. ABD Başkanı Trump olayın ardından Twitter’da yaptığı açıklamada, İran’a hava saldırısı düzenleme konusunda karar verip son anda vazgeçtiğini ifade etmişti. Ancak Trump İran’a yeni yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı.

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