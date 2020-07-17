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İran’da 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, İran'dan acı bir haber geldi. Ülkede, 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran’da 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran’ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin annesinin hamileliğinin son haftalarında bir düğün törenine katıldığı ve törende koronavirüse yakalandığı belirtildi. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doktorların sezaryen ile dünyaya getirdiği bebekte koronavirüs görüldüğü aktarıldı. Nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu tespit edilen 2 günlük bebeğin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Aynı bölgede henüz 35 günlük bir bebekte de koronavirüs tespit edilmiş ve hayatını kaybetmişti.

İran’nın Günabad şehrinde son 24 saatte bin kişinin koronavirüse yakalandığı ve 35 kişinin hastaneye yatırıldığı açıklandı.

(İHA)

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