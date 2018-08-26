HABER

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 01:48 | Son Güncelleme

İran'ın Kirmanşah kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Irak'ın başkenti Bağdat'ta da hissedildi.

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor…


PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!
Tepkiler Artsa da Trump Göçmenlik Polisine Desteğini SürdürüyorTepkiler Artsa da Trump Göçmenlik Polisine Desteğini Sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle! Atlantik filosunu yeniden kuruyor

ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle! Atlantik filosunu yeniden kuruyor

Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu

Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı

ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.