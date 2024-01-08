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  4. İran'da çok sayıda kişinin öldüğü terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İran'da çok sayıda kişinin öldüğü terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

08.01.2024 19:03 | Son Güncelleme:
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İran’ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İran'da çok sayıda kişinin öldüğü terör saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İran’ın Kirman kentinde 3 Ocak’ta düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntünün saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu belirtildi. Görüntülerde, patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda meydana geldiği görüldü.

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91 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında çifte patlama meydana gelmişti. Saldırıda 91 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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