İran'da doğal gaz krizi... Devlet daireleri ve üniversiteler tatil edildi! 'Kalın elbiseler giyin'

İran'da son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkent Tahran'da Ulusal Gaz Şirketi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, doğal gaz kullanımını azaltmak için devlet dairelerini tatil etmenin çözüm olmadığını ancak evlerde gaz kesintisine gidilmemesi için bu yönde karar alındığı söyledi.

Ülke genelinde gaz kesintilerinin yaşanmadığını kaydeden Reisi, "Petrol Bakanlığımız doğal gaz ve petrol rezervlerini artırmak için gerekeni yapmalı. Bazı bölgelerde maalesef gaz kesintileri yaşandı. Devlet daireleri ve kurumlarını tatil etmek çözüm değil. Ancak bugün önceliğimiz evlerde gaz kesintisine gidilmemesi" ifadelerini kullandı.

EN AZ 90 BİN KONUTA DOĞAL GAZ SAĞLANAMIYOR

İran basınında yer alan haberde, on binlerce İranlının evlerini ısıtmak için gerekli doğal gazdan mahrum kaldığı aktarıldı. Özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Horasan eyaletinde doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle dün geceden beri en az 90 bin konuta gaz dağıtımının kesildiği belirtildi. İran devlet televizyonuna konuşan Razavi Horasan Valisi Yakup Ali Nazari, eyalette etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle doğal gaz akışında kesintilere gidildiğini ve enerji tasarrufu için bölge halkından daha duyarlı olmaları gerektiği uyarısında bulunduklarını söyledi.

DEVLET DAİRELERİ TATİL İLAN EDİLDİ

İran'ın 7 eyaletinde doğal gaz kullanımını azaltmak ve enerji tasarrufu için bazı devlet daireleri tatil edilirken, bazı eyaletlerde ise eğitime uzaktan devam edilmesi kararı alındı. Başkent Tahran'da devlet daireleri ve üniversiteler, İran'da hafta başı kabul edilen Cumartesi ve Pazar günleri tatil edilirken, enerji tasarrufu için doğal gaz kısıtlamasının devam edeceği uyarısı yapıldı. Tahran Valiliği ise, zorunlu hizmet sektöründe olan kamu çalışanlarından gaz akışı kesildiği için iş yerlerine kalın elbiseler giyerek gelmelerini istedi.

DEVLET DAİRELERİ VE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

Hamedan eyaletinde ise yarın doğal gaz kullanımını azaltmak için devlet daireleri ve üniversiteler tatil edildi. Gülistan ve Gilan eyaletinde eğitime uzaktan devam edilmesi ve devlet dairelerinde çalışan sayısının yarıya düşürülmesi kararı alındı. Soğuk hava dalgasının etkili olduğu ve bazı evlere doğal gaz akışının kesildiği Güney ve Kuzey Horasan ile Gazvin eyaletlerinde ise eğitime Perşembe gününe kadar ara verildi. Diğer yandan eyalette bulunan birçok sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıt istasyonuna gaz akışının kesildiği belirtildi. Ayrıca basında yer alan haberde, eğitime uzaktan devam edebilmek için kullanılan "ŞAD" adlı eğitim programının ülkede yaşanan internet kesintisi nedeniyle çalışmadığı ve öğrencilerin derslere çevrimiçi olarak da katılamadıkları ifade edildi.

"TÜRKMENİSTAN GAZININ KESİLMESİ ÜLKEDE DOĞAL GAZ ARZINDA SORUNA NEDEN OLDU"

Başkent Tahran'da enerji tasarrufu kapsamında alınan kısıtlamalara ilişkin bilgi veren İran Petrol Bakanı Cevat Uci ise, Tahran'da devlet daireleri ve üniversitelerin tatil edilmesi ile birlikte doğal gaz kullanımının günlük 2.5 milyon metreküp azaldığını açıkladı. Uci, ülke genelinde 480 bin kilometrelik alanda gaz akışının sürdüğünü belirterek, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan eyaletlerde Türkmenistan'dan gelen gazın kesilmesi nedeniyle gaz arzında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Uci, "Türkmenistan gazının kesilmesi ülkede doğal gaz arzında soruna neden oldu. Maalesef Güney Horasan eyaletindeki problemler nedeniyle gaz kesintilerine gidildi. Doğal gaz kullanımını azaltarak ülke genelinde yeniden gaz akışını sorunsuz bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Uci, 18 Ekim'de yaptığı konuşmada, ülkede kış aylarında doğal gaz sıkıntısı yaşanmaması için 80 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ve ülkede bu kış, doğal gaz kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İran, dünya doğal gaz rezervinde 34 trilyon metreküple Rusya'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ancak alt yapı yetersizlikleri nedeni ile İran, doğal gazı çıkarmak, iletmek ve işletmek konusunda aksaklıklar yaşıyor. Dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor.

İHA

