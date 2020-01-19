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  4. İran’da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

İran’da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

İran'da 8 Ocak'ta düşürülen yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının naaşları, bugün ülkelerine getirildi. Düzenlenen törende Ukrayna Hava Yolları çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarının ve yolcuların tabutlarının taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişilerin diz çöküp ağladıkları görüldü.

İran’ın başkenti Tahran yakınlarında 8 Ocak’ta Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 11
Ukrayna vatandaşının naaşı, bugün Ukrayna’ya getirildi. Naaşların taşındığı uçak, Kiev Borispol Havaalanı’nda Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de katıldığı resmi törenle karışandı.Törene katılan Ukrayna Hava Yolları çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarının ve yolcuların tabutlarının taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişilerin diz çöküp ağladıkları görüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna uçak İRAN

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