HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da korkutan tablo: Her 33 saniyede bir kişi virüse yakalanıyor

İran'da korkutan tablo: Her 33 saniyede bir kişi virüse yakalanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, her 33 saniyede bir İranlının koronavirüse yakalandığını ve her 13 dakikada bir İranlının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'da korkutan tablo: Her 33 saniyede bir kişi virüse yakalanıyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. Maske ve sosyal mesafe önlemlerinin koronavirüs ile mücadelede önemine işaret eden Herirçi, “Sosyal mesafe önlemleri yüzde 82, maske kullanımını yüzde 85 ve gözleri de koruyan siperlikler yüzde 78 oranınında koronavirüsün bulaşımını azaltıyor” dedi.

Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vakalarının arttığına değinen Herirçi, sosyal medyada “Ben maske kullanıyorum” etiketi ile kampanya başlattıklarını söyleyerek, “Herkesten bu kampanyaya katılmalarını istiyoruz. Özellikle 50 yaşın altındakiler koronavirüs belirtileri göstermeseler dahi, birer taşıyıcı olarak yaşlılara bulaştırabiliyorlar. Herhangi bir belirti göstermeyen korona virüs taşıyıcısı 406 kişiye virüsü bulaştırabiliyor” dedi.

'HER 33 SANİYEDE BİR KİŞİ VİRÜSE YAKALANIYOR'

İran’da normalleşmeyle birlikte artan korona virüs nedeniyle her 33 saniyede bir İranlının Covid-19’a yakalandığını belirten Herirçi, “Her 33 saniyede bir İranlı Kovid-19’a yakalanırken, virüs nedeniyle her 13 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor” dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Trump Twitter'dan duyurdu: İmzaladımTrump Twitter'dan duyurdu: İmzaladım
Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'Unutulmadı! 'İyi ki varsın Eren'

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Korkunç olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu

Korkunç olay! Eşinin mezarı başında ölü bulundu

Bilim Kurulu Üyesi'nden 'ikinci pik' uyarısı!

Bilim Kurulu Üyesi'nden 'ikinci pik' uyarısı!

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

İç çamaşırıyla gitar çaldı!

İç çamaşırıyla gitar çaldı!

İstanbul'daki patlamaya ilişkin valilikten açıklama

İstanbul'daki patlamaya ilişkin valilikten açıklama

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Trump "heykelleri koruma" kararnamesini imzaladı

Trump Twitter'dan duyurdu: İmzaladım

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısında büyük artış

Korkutan artış! Son 24 saatte 42 bini geçti

Conway düğümü: Lisa Piccirillo adlı bir öğrenci, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü

50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

DSÖ, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı

DSÖ, İsveç konusunda geri adım attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.