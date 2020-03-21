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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

İran'da son 24 saatte 123 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı bin 556'ya yükseldi.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya yükseldi

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 123
kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 1556'ya çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 966 kişi artarak 20 bin 610'a ulaştığını ifade etti.

AKTİF KORONAVİRÜS VAKASI 11 BİN 419 OLDU

Cihanpur, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 7 bin 635 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi. Buna göre, iyileşenler ve ölenler çıkarıldığında ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 11 bin 419 oldu.

VAKA VE ÖLÜM ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Son bir haftaya bakıldığında İran'daki vaka ve ölüm oranlarında bugün düşüş gözlendi. Şu ana kadar ülkedeki en yüksek günlük can kaybı 149 olmuştu.

İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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İRAN koronavirüs

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