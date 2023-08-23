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İran'da kum fırtınası! Yüzlerce kişi hastanelik oldu...

23.08.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası etkili oluyor. 488 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

İran'da kum fırtınası! Yüzlerce kişi hastanelik oldu...

Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

YETKİLİLERDEN MASKE UYARISI

Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran kum fırtınası

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