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İran'da mahkumlar koronavirüs korkusuyla firar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

İran’ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki ceza evinde 80 tutuklu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtı.

İran'da mahkumlar koronavirüs korkusuyla firar etti

Fara Haber Ajansı'na göre, Sakız cezaevindeki tutuklular, Kovid-19 bulaşma riski nedeniyle isyan çıkardı, ardından 80 tutuklu firar etti.

OTOMOBİLLERİ GASP EDİP KAÇTILAR

Kaçanlardan bazılarının şehir içinde izlerini kaybettirdiği, bazılarının ise yoldan geçen araçları durdurduğu ve gasp ettikleri otomobillerle kaçtıkları aktarıldı.

Söz konusu nedenle daha önce de ceza evi firarlarının yaşandığı İran'da şu ana kadar 85 bin mahkum koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs cezaevi firar

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