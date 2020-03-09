İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.

'ALKOL KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR' İDDİASI!



Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e

yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

