HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

İran'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.

'ALKOL KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR' İDDİASI!

Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e
yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Lübnan iflas ettiğini açıkladıLübnan iflas ettiğini açıkladı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
İRAN Sahte alkol koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Diğer Haberler
Son dakika: Katar'da eğitime 'koronavirüs' nedeniyle ara verildi

Bir ülkede daha eğitime verildi

Kıbrıs'ta KKTC polisi ile BM askerleri arasında arbede!

KKTC polisi ile BM askerleri arasında arbede!

Elon Musk, Mars’ı nasıl kolonileştireceğini açıkladı!

Elon Musk, Mars’ı nasıl kolonileştireceğini açıkladı!

Lübnan iflas ettiğini açıkladı

Lübnan iflas ettiğini açıkladı

Antarktika'da olağanüstü koronavirüs önlemleri

Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor

Sudan başbakanına suikast girişimi!

Sudan başbakanına suikast girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.