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İran'da tansiyon düşmüyor! Canlı yayında tüyler ürperten açıklama: 'Asmayalım da hapiste mi besleyelim?'

13.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da genç bir kızın polis tarafından gözaltına alınıp öldürülmesi sonrasında başlayan gösteriler devam ediyor. Bir molanın idam cezası verilen göstericiler için kullandığı söz tüyler ürpertti. Katıldığı programda 'Neden idam yerine müebbet hapis vermiyorsunuz?' sorusuna molla, 'Bunlar hapse girdiğine çok masraf oluyor, bu masrafları kim ödeyecek?' dedi.

İran'da tansiyon düşmüyor! Canlı yayında tüyler ürperten açıklama: 'Asmayalım da hapiste mi besleyelim?'

İran sokaklarında rejim karşıtı öfke dinmedi. Molla yönetiminden yine idam cezalarını savunan bir açıklama geldi. Televizyonda konuşan bir molla 'Neden idam yerine müebbet hapis vermiyorsunuz?' sorusuna 'Hapse girdiklerinde masraf çok oluyor' yanıtını verdi.

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TÜYLER ÜRPERTEN AÇIKLAMA: BU MASRAFLARI KİM ÖDEYECEK?

İran'da molla rejimi idamlara devam edeceğinin sinyalini verdi. İdamlarla ilgili tüyler ürperten açıklama ise ülkenin önde gelen mollarından Muhammed Rıza Bagerzade'den geldi. Katıldığı bir programda mollaya 'Neden protestoculara idam yerine müebbet hapis verilmiyor?' sorusu yönetildi. Mollanın verdiği cevap ise tüyler ürpertti. Molladan 'Bunlar hapse girdiğine çok masraf oluyor, bu masrafları kim ödeyecek?' yanıtı geldi.

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'DÜŞMAN' DİYE BAHSETTİ

İran Cumhurbaşkanı ise Parlamentoda yaptığı konuşmada rejim karşıtlarından 'düşman' diye bahsetti. Reisi, ABD ve AB'yi olayları provoke etmekle suçladı.

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ESKİ BAKAN YARDIMCISINA İDAM CEZASI

Kanal D Haber'in haberine göre İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'ye verilen idam cezası kesinleşti. Ekberi, ülkeye ait gizli bilgileri İngiliz Gizli Servisi'ne aktarmakla suçlanıyordu.

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