İran'da tansiyon gittikçe yükseliyor! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

İran'da molla rejimi protestoları durduramayınca ülkenin dünya ile bağlantısını kesmeye karar verdi. Yönetim daha önce bölgesel olarak internette kısıtlamalara gitmişti. İlk kez bir rejim görevlisi tüm ülkede internetin kesileceğini açıkladı. Ülkedeki tansiyon ise halen çok yüksek.

"TÜM ÜLKEDEKİ İNTERNET KESİLECEK"

İran'da protestoları bastırmanın yolunu bulamayan molla rejimi, ülkenin dış dünyayla bağlantısını kesmek için yeni bir hamle yaptı. Televizyon programına konuk olan bir rejim yetkilisi, tüm ülkedeki internet bağlantısının kesileceğini açıkladı. Rejim karşıtlarına göre ise o kesinti kademeli olarak başladı. Bununla da kalmayan rejim birçok bölgede sıkı yönetim ilan etti, sabaha karşı tutuklananların sayısı da arttı.

Protestocular tutuklanma ve idam tehditlerine karşı sokağı terk etmiyor. Öldürülen bir kişinin mezarı başında toplanan protestocular rejim aleyhinde sloganlar attı.

DEVRİM MUHAFIZI SUBAYINA SUİKAST

Tansiyonun çok yüksek olduğu İran'da bir devrim muhafızı subayı suikast sonucu öldürüldü. Subay evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

