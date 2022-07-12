İran'da üçlü zirve! Tarih belli oldu: Erdoğan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geliyor

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran’da 3’lü zirve gerçekleştirecek.
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