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  4. İran'da üçlü zirve! Tarih belli oldu: Erdoğan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geliyor

İran'da üçlü zirve! Tarih belli oldu: Erdoğan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geliyor

12.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geleceğini duyurdu.

İran'da üçlü zirve! Tarih belli oldu: Erdoğan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geliyor

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran’da 3’lü zirve gerçekleştirecek.

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(İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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