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İran’dan ABD’ye 'Karayip Korsanları' suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2020 22:46 | Son Güncelleme

İran, ABD’nin Venezuela’ya gittiği sırada el koyduğu İran’a ait ham petrolü sattığını açıklamasının ardından ABD’yi "Karayip Korsanları" gibi davranmakla suçladı.

İran’dan ABD’ye 'Karayip Korsanları' suçlaması

ABD, 14 Ağustos tarihinde İran’ın Venezuela’ya gönderdiği 1.1 milyon varil hacmindeki 4 petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı. ABD tarafından dün yapılan açıklamada, el koyulan İran petrollerinin 40 milyon Dolara satıldığı aktarılmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela’ya giden petrollerin İran’a ait olmadığını belirterek, “Petroller İran’a ait değil. ABD başka bir ülkeye ait petrolü çalmış ve satmıştır” ifadesini kullandı. Hatipzade, ABD’nin hırsızlıkla iftihar ettiğini belirterek,"Karayip Korsanları ganimetlerini açıkça övünüyorlar. Medeni kimse hırsızlıkla övünmüyor" dedi.

Sözcü Hatipzade, “ABD, korsanlık yaparak el koyduğu petrolleri sattığını gururla açıklıyor. Bu petroller İran’a ait değil. ABD’nin İran’a yönelik baskı araçları her geçen gün azalıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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