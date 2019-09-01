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İran'dan ABD'ye rest: Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2019 00:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a ait Adrian Darya-1 gemisinin Suriye'ye gittiği yönündeki sözlerine karşılık "Söylenip durmayın Sayın Pompeo! Biz, istediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye rest: Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'a ait geminin Suriye'ye gidişiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

ABD'nin savunma araçlarına ve nükleer yakıta ulaşmalarına izin vermediğini, İran onları üretince de şikayetle karşılaştığını aktaran Zarif, "ABD, deniz korsanlığı ve tehdit ile İran'ın kadim müşterilerine petrol satışına engel olmaya çalışıyor. Söylenip durmayın Sayın Pompeo! Biz, istediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İran Dışişleri Bakanı Zarif, Adrian Darya-1'in Suriye'ye gitmediği yönünde İngiltere'ye garanti verdi ancak biz, söz konusu tankerin Suriye'nin Tartus Limanı'na gittiği yönünde güvenilir bilgilere sahibiz." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı İran gemisi "Adrian Darya-1"i yaptırım listesine eklemişti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu geminin İran Devrim Muhafızlarına bağlı örgüt Kudüs Gücü yararına petrol taşıdığı iddia edilmişti.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı İran tankeri "Grace 1"i alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri "Steno Impero"yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti. (AA)

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İRAN ABD petrol Mike Pompeo

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