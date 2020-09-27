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İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmaları durdurmaları ve müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu.

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama!

Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmaları yakından ve endişeyle" takip ettiklerini belirtti.

İran olarak Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ettiklerini kaydeden Hatibzade, "İran, çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve iki ülke arasında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. İran, ateşkesin sağlanması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. (AA)

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