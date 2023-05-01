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İran'dan dikkat çeken hamle: Son 18 ayda 50 ikinci el uçak ve helikopter aldılar!

01.05.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedibehş, ülkeye son 18 ayda 50 ikinci el uçak ve helikopter alındığını duyurdu.

İran'dan dikkat çeken hamle: Son 18 ayda 50 ikinci el uçak ve helikopter aldılar!

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedibehş, son 18 ayda 50 uçak ve helikopterin satın alınarak ülkeye getirildiğini, bunlardan 20’sinin uçuş filosuna katıldığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Muhammedibehş, ülkedeki uçak ihtiyacına ilişkin açıklamada bulundu.

Muhammedibehş, sivil havacılık sektörünün 550 uçağa ihtiyaç duyduğunu belirterek "Son 18 ayda 50 uçak ve helikopter satın alınarak ülkeye getirildi. Kademeli olarak uçuş filosuna dahil ediliyorlar." dedi.

Farklı ülkelerden satın alınan uçak ve helikopterlerin ikinci el olduğunu söyleyen Muhammedibehş, bunlardan 20’sinin halihazırda uçuş filosuna dahil edildiğini kalanların ise kademeli olarak uçuşa geçeceğini aktardı.

İranlı yetkili, kurumun amacının orta menzilli uçak satın almak olduğunu, ambargo ile başa çıkmak ve sektörü güçlendirmek için ilk olarak yerde yatmakta olan 10 yaşın üzerindeki 330 uçaktan bazılarını uçuşa hazırlamayı planladıklarını belirtti.

Muhammedibehş, ülkede halihazırda 180 uçağın aktif olarak kullanıldığını, bunların bir kısmının ise tamir edilerek filoya dahil edilenlerden oluştuğunu kaydetti.

İRAN'A UÇAK AMBARGOSU

1979’daki İran devriminin ardından başlayan ABD ambargosu, 1995’ten itibaren İran’a sivil ve askeri savaş uçağı satışı ve bu uçaklara ait yedek parçaların teminini de kapsamıştı.

İran Hava Yolları'nın filosunda bulunan uçaklar 1979 İran devriminden önce alınan Boeing, Airbus, Fokker ve Tupolev’den oluşuyor. İran zaman zaman başka ülkelerden ikinci el uçak alarak ambargoyu aşmak için farklı ülkeler adına kaydını yapıp daha sonra ülkeye getiriyor.

İran uçaklarının eski oluşu ve parça teminindeki sıkıntılar nedeniyle uçaklarda yaşanan arızalar seferlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesi sonucunu da beraberinde getiriyor.

ABD, Tahran yönetimi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya arasında (P5+1) 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın ardından İran'a uçak satışı için izin vermişti.

Anlaşmanın getirdiği iyimser havadan yararlanmak isteyen İran, ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile 40 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

Fransa ve İtalya'nın ortak uçak üretici şirketi ATR'den de "72-600" tipi 20 uçak siparişi veren İran, uçakların yalnızca 13 tanesini teslim alabilmişti. (AA)

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İran helikopter uçak

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