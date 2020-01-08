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  4. İran'dan intikam hamlesi! ABD'nin 2 askeri üssünü balistik füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD'nin 2 askeri üssünü balistik füze yağmuruna tuttular!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 02:35 | Son Güncelleme

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla füzeyle saldırı düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

İran'dan intikam hamlesi! ABD'nin 2 askeri üssünü balistik füze yağmuruna tuttular!

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad ve Erbil hava üslerine balistik füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda Pentagon'un açıklamasına göre 12'den fazla balistik füze kullanıldı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

"SİYONİST REJİMİ DE ABD'DEN AYRI TUTMUYORUZ"

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD HALKINA TAVSİYE

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

HELİKOPTERLER ÜS ÇEVRESİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Anbar'daki Ayn el-Esad hava üssünde saldırıların hemen ardından helikopterler üs çevresinde uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılarda can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İLK MİSİLLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak ABD saldırı Balistik Füze Ayn el-Esad Hava Üssü

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Helal olsun Hz. Muhammed'in ordusuna Helal sana İran
way be !! çılgın iranlılar!!
Devamı bekliyoruz
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