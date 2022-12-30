HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'dan İsrail'e tehdit! "En küçük hatada yok ederiz"

İran'dan İsrail'e tehdit! "En küçük hatada yok ederiz"

30.12.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran’a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülkenin cesaret edemeyeceğini belirterek, "En ufak bir hatada işgalci siyonist İsrail rejimini yok ederiz" dedi.

İran'dan İsrail'e tehdit! "En küçük hatada yok ederiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran'ın Gazvin kentinde katıldığı bir programda ülkedeki gösteriler ve İran'a yönelik askeri tehditler hakkında konuştu.

Ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın ayaklanması" olarak adlandıran Şerif, "Komala, Halkın Münafıkları, Ceyşul Adl ve diğer terör örgütleri ülkede kargaşa ve kaos çıkartmaya çalıştılar. İran'ın 44 yıllık sermayesini yok etmeyi ve ülkeyi bölmeyi hedeflediler. Diğer yandan Batılı ülkeler ayaklanmalara destek veriyorlar. Almanya Başbakanı İranlı tanınmış bir futbolcu ile görüşerek sözde İran'ı özgürleştireceğini sanıyor. Yine Fransa Cumhurbaşkanı İranlı bir gazeteci ile bir araya gelerek ülkeye özgürlük getireceğini hayal ediyor. İşte düşmanlarımız bu kadar acizler" ifadelerini kullandı.

d3

İran'ın Ortadoğu'da ABD ve İsrail ile karşı karşıya olduğunu ve bu ülkeler ile mücadele ettiğini vurgulayan Şerif, İran'ın askeri kapasitesinin geliştiğini ve bunun ABD için bir tehdit anlamına geldiğini söyledi. Şerif, İran'a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülkenin cesaret edemeyeceğini belirterek, "En ufak bir hatada işgalci siyonist İsrail rejimini yok ederiz" dedi.

Şerif, "Bugün düşmanımız iyi bir durumda değil ve biz her anlamda onlardan üstün durumdayız. Bu sahaya da yansıyan bir gerçeklik ve bu nedenle bölgesel ilerleyişimizi sonlandırmamız için bize yalvarıyorlar. Örneğin, biz Rusya'ya insansız hava aracı vermedik ancak onlar ısrarla Rusya'ya bu silahları verdiğimizi ve savaşın seyrini değiştirdiğimizi söylüyorlar. Daha düne kadar İslam Cumhuriyetini bilim ve teknolojiden uzak bir ülke olarak görüyorlardı. Şimdi Rusya'ya İHA ve nokta atışlı füzeler vermemiz gerektiğini söylüyorlar." şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin izin verdi! Yabancı para birimleriyle...Putin izin verdi! Yabancı para birimleriyle...
Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyorBakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor
Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail

En Çok Okunan Haberler

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla götürdüler...

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla götürdüler...

ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar

ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Değerli kağıtların bedeli belli oldu!

Değerli kağıtların bedeli belli oldu!

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.