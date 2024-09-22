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  4. İran'dan maden ocağı faciası! Can kaybı 52'ye yükseldi, yas ilan edildi

İran'dan maden ocağı faciası! Can kaybı 52'ye yükseldi, yas ilan edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.09.2024 14:46
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İran'ın Tebes kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi. Madenin B ve C bloklarında can pazarı yaşandı. C bloğunda mahsur kalan işçilerin tamamı kurtarma sırasındaki gaz sıkışmasından dolayı hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı 52'ye yükselirken eyalette 3 gün yas ilan edildi.

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükselirken, eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

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CAN KAYBI ARTIYOR

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentinde kömür madeni patlamasında bilanço artıyor. Madeninin B ve C bloklarında metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi.

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BİR BLOĞUN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ

Devlet televizyonunda yer alan haberde, C bloğunda mahsur kalan 22 işçiye yönelik kurtarma çalışmaları sırasında metan gazı yoğunluğunun artması nedeniyle tüm işçilerin hayatını kaybettiği belirtildi.

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3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Güney Horasan Valiliği tarafından yaşanan facianın ardından yayımlanan bildiride, kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Bildiride, eyalette 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

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"İHMALİ OLANLAR TESPİT EDİLECEK"

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kömür madeninde yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meydana gelen bu kaza hepimizi derinden etkiledi. Bu tür kazaların tekrarlanması üzüntü verici. Meclis olarak, sorumluların ve ihmali olanların tespit edilmesi önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Maden İran
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